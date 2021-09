Orta Nova e Trani si dividono la posta e una classifica deficitaria

Termina uno pari la gara tra Team Orta Nova e Vigor Trani. La formazione di mister Costanzo Palmieri passa in vantaggio con Cormio al 13' ma la Vigor non molla e trova il pari al 70' con Terrevoli. Team Orta Nova che nel complesso ha giocato una buona gara colpendo due pali nel primo tempo e rendendosi pericolosa in più occasioni. Tuttavia la classifica "piange". Gli ortesi hanno finora raccolto un sol punto, esattamente come i tranesi, frutto di un pareggio nelle prime tre uscire di campionato. Dietro c'è solo il Canosa inchiodato a zero. Davanti il Real Siti a due punti mentre San Marco e Manfredonia sono a quota tre. Un fondo classifica che, purtroppo, vede al momento ben quattro delle 6 squadre della provincia di Foggia navigare in cattive acque.