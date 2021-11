Esordio col botto per mister Luigi Agnelli: Orta Nova batte Vieste 3-0

Ottima partenza per mister Luigi Agnelli alla guida dell’Orta Nova che batte con un secco 3-0 l’Atletico Vieste e inguaia i garganici di mister Sollitto, ora pienamente invischiati nella zona pericolosa di fondo classifica. Sul sintetico di San Ferdinando di Puglia il derby si apre con un tentativo del viestano Albano dalla distanza bloccato da Capossele. L’Orta Nova risponde con un “quasi” gol (o forse senza quasi, ndr) di Bentos che raccoglie una corta respinta di Maine su tiro ravvicinato di Lomuscio, servito da Cormio abile a rubar palla a un avversario al limite dell’area. La palla sembrerebbe aver varcato la linea di porta, prima che un difensore ospite spazzi via, ma arbitro e guadalinee non sono dello stesso parere. Al 28’ ancora Vieste pericoloso con Albano che non riesce a colpire di testa di un soffio davanti alla porta avversaria. Al 37’ Orta Nova in vantaggio con Lomuscio che buca un “impaperato” Maine all’esito di una bella prodezza personale. Nella ripresa arriva il raddoppio dei biancocelesti con Bentos, servito da un assist di Lomuscio che entra in area da sinistra, che infila la porta viestana con la complicità di una deviazione di un difensore avversario. Il Vieste resta poi in dieci uomini per l’espulsione di Sementino, autore di un brutto fallo. Il gol del 3-0 lo sigla Lamacchia con un gran tiro dalla distanza dopo aver saltato due avversari. Ultimo tentativo degno di nota, sul finire della contesa, quello del viestano De Vita lanciato verso la porta ma Capossele esce e sventa.

“Siamo riusciti a cambiare rapidamente mentalità e i miei calciatori sono stati intelligenti nel comprendere fin da subito ciò che ho chiesto loro – commenta a fine gara mister Luigi Agnelli – Possiamo e dobbiamo crescere, migliorare ancora di più. Ho accettato l’incarico di guidare l’Orta Nova sulla base del progetto che la società persegue che è quello della crescita dei giovani, un progetto a lungo termine all’interno del quale ci sono calciatori stranieri in possesso di qualità che possono essere valorizzate. L’ottimo risultato di oggi è frutto di una grande prestazione contro un avversario di tutto rispetto. E la prestazione per me è fondamentale. Quella odierna è stata caratterizzata da un modo di giocare diverso rispetto al passato: costruzione dal basso anche con la partecipazione del portiere, palleggio, reazione sulle palle perse. Tuttavia non posso non ringraziare il mio predecessore, mister Costanzo Palmieri, che comunque ha ben lavorato, a mio avviso, su un gruppo che reputo decisamente interessante”, conclude Agnelli.

Intanto, sul fronte mercato, sia il Vieste che il Team Orta Nova hanno fatto registrare nuovi arrivi nei giorni scorsi: sul Gargano sono approdati il centrocampista Michele Sernia, classe 2001, dal Team Altamura; Pierluigi Sementino, difensore classe 1993 proveniente dal Manfredonia; il trequartista classe 2002 Jonathan Vapore dal Toma Maglie. Tra le fila degli ortesi, invece, si segnala l’arrivo del centrocampista Armando Mastropasqua, classe 1994, dal Manfredonia.