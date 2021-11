Barletta troppo forte. L'Orta Nova perde 3-0

Con una doppietta di Pignatato ed una rete di Lavopa il Barletta batte 3-0 l’Orta Nova al Comunale di San Ferdinando di Puglia e centra la dodicesima vittoria in altrettante gare in campionato. Vittoria importante per i biancorossi, che lasciano a nove lunghezze il Corato, continuando il sogno verso la Serie D. Ortesi che subiscono nella prima frazione ma che vanno vicini al pari ad inizio ripresa, poi il gran gol di Lavopa apre la strada del successo agli ospiti.

“Potevamo fare meglio. Abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato. Mi assumo le responsabilità della sconfitta – commenta mister Luigi Agnelli alla fine della partita - Dalle sconfitte si deve imparare per crescere e noi dobbiamo imparare parecchio da questa sconfitta. Ci vuole più fame, più voglia, più cattiveria. Il Barletta è una grande squadra e oggi ha dimostrato di essere la corazzata che, meritatamente, si trova in testa alla classifica”.

“Abbiamo incontrato un avversario che palleggia bene ma siamo stati bravi nel pressing così come nella fase di possesso palla. Abbiamo creato tanto anche se nella ripresa non abbiamo avuto l’approccio giusto. Il Corato non molla e quindi dobbiamo fare continuamente punti. Felice per le dodici vittorie consecutive. Speriamo che il calo, fisiologico, arrivi il più tardi possibile”, commenta l’allenatore del Barletta, Francesco Farina a fine gara.