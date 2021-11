Orta Nova alla ricerca di continuità nel derby contro il Manfredonia

Dopo la convincente prova nel derby contro il Vieste, l'Orta Nova affronta un'altra garganica nel decimo turno del campionato di Eccellenza girone A. I biancoazzurri saranno ospiti a Monte Sant’Angelo del Manfredonia, la città dell'Arcangelo ospita infatti quest'anno le gare casalinghe dei sipontini, a causa dell'indisponibilità del Miramare. Nella speranza che il meteo sia clemente, considerato che, domenica scorsa, Manfredonia-Corato è stata sospesa e rinviata dall'arbitro a causa della nebbia. Una gara dal sapore particolare per mister Luigi Agnelli, che in riva al Golfo ha vissuto due stagioni importanti, conquistando il record di punti: "Una città che mi è rimasta nel cuore - commenta il tecnico foggiano - il calore della piazza ed i suoi tifosi rappresentano ricordi indimenticabili". Guardando alla partita, gli ortesi hanno la possibilità di allontanare ulteriormente la zona retrocessione in una sfida in cui si proverà a dare continuità all'ottima prestazione di domenica scorsa, cercando di fare punti anche contro una squadra in fase di rilancio dopo il ritorno in panchina di mister Franco Cinque. Finora il Team ha raccolto punti solo contro squadre che sono dietro in classifica. Far bene contro i sipontini rappresenterebbe un ulteriore salto di qualità nell'ottica della crescita per un gruppo giovane ma deciso a far bene. Per la gara di Monte Sant’Angelo è stato designato l'arbitro Paolo Cipriani della sezione di Molfetta. Assistenti Danilo D'Ambrosio, della stessa sezione arbitrale e Gaetano Fiore della sezione di Barletta. Fischio d'inizio fissato alle 14:30.

Questi i convocati dal tecnico dell'Orta Nova, Luigi Agnelli: Miranda Pocai, Capossele, Cangio, Barbuti, Bruno, Dilillo, Lombardi, Fanelli, Golia, Lamacchia, Cormio, Roberto, Del Fuoco, Di Dedda, Mastropasqua, Ventura, Valenti, Nunziante, Garcia, Lomuscio, Bentos, Mateus.

Questi, invece, i convocati dal trainer sipontino, Franco Cinque: Stoppiello, Salvemini, Colangione, Ciuffreda, Cicerelli, Laborda, D'Imperio, Monopoli, Di Martino, Eletto, Mascolo, De Battista, Morro, Trotta, Guerra, Manna, Prota, Ingredda, Persichella, D'Amico, Sarri, Lauriola, Castigliego.