Orta Nova a caccia di punti contro il Trani

L’Orta Nova deve voltare pagina e raccogliere i primi punti della stagione. Questo l’obiettivo della squadra di mister Costanzo Palmieri che si appresta ad affrontare al comunale di San Ferdinando di Puglia la Vigor Trani (il “Fanelli” è indisponibile, ndr). Entrambe le compagini sono ferme in fondo alla classifica senza aver ancora conquistato punti, entrambe saranno quindi spinte dalla voglia di riscatto, cercando il primo successo in campionato. Tutti a disposizione per il tecnico foggiano, ad esclusione del centrocampista Armano Del Fuoco, fuori dalla prima giornata a causa di un problema alla spalla. Per il Team Orta Nova i convocati sono: Capossele, Miranda Pocai, Barbuti, Bruno, Dilillo, Fanelli, Lamacchia, Lombardi, Lovasto, Cormio, Di Dedda, Nunziante, Stancanelli, Valenti, Ventura, Garcia, Gonzales, Guadagno, Rendine, Bentos, Manco. Fischio d’inizio fissato alle 15:30, direzione di gara affidata a Rocco Epicoco di Brindisi coadiuvato da Francesco Minerva e da Piergiorgio Battista, entrambi della sezione di Lecce.