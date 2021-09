Orta Nova a caccia del riscatto a San Marco

Eliminati dalla Coppa Italia di Eccellenza ad opera del Canosa, gli ortesi di mister Costanzo Palmieri devono riscattare anche la sconfitta subita in rimonta, domenica scorsa e con due uomini in più, contro il San Severo

Secondo derby di fila per il Team Orta Nova di mister Costanzo Palmieri chiamato a riscattarsi dopo l’onta della sconfitta in rimonta (da 2-0 a 2-3 con due uomini di vantaggio, ndr) subita domenica scorsa contro il San Severo nell’esordio in campionato. Nemmeno la Coppa Italia di Eccellenza ha regalato soddisfazioni agli ortesi, eliminati dal Canosa all’esito del 2-2 maturato nella gara di ritorno di giovedì a San Ferdinando di Puglia. Esito sfortunato considerando che i canosini sono pervenuti al pareggio con Del Latte in “zona cesarini”. Una gara che si era aperta comunque col vantaggio del Canosa firmato da Kone, rintuzzato dalla doppietta di Bentos che aveva momentaneamente regalato l’illusione del passaggio del turno in virtù del pareggio maturato nella gara di andata.

L’Orta Nova, dunque, dovrà dare un calcio alla sfortuna e raccogliere i primi tre punti stagionali e sarà chiamato a farlo in casa del San Marco in Lamis. Gli azzurrogranata sono reduci dalla eliminazione in Coppa Italia di categoria ad opera del San Severo che, al “Ricciardelli”, ha sotterrato di gol l’under 19 di mister Coco per 10-0. Una gara a cui hanno fatto seguito polemiche da parte della società sanseverese che ha accusato i sammarchesi di non aver onorato un impegno ufficiale, risparmiando la prima squadra in vista dell’impegno di domenica contro l’Orta Nova.

La squadra dei Reali Siti, quindi, affronterà un avversario sicuramente più fresco atleticamente anche se reduce dalla batosta di domenica scorsa a Barletta per 4-1. Tutti arruolabili in casa ortese tranne Armando Del Fuoco, uscito malconcio dalla disputa di domenica scorsa. Rientra invece il play Davide Cormio. Arbitro dell’incontro sarà Michele De Pinto di Bari coadiuvato dai segnalinee Alessandro Scirma e Francesco Santoro della sezione di Taranto. Calcio d’inizio alle 15:30.

Di seguito l’elenco dei convocati del Team Orta Nova per San Marco: Capossele, Miranda Pocai, Barbuti, Bruno, Dilillo, Fanelli, Lamacchia, Lombardi, Lovasto, Cormio, Di Dedda, Nunziante, Stancanelli, Valenti, Ventura, Garcia, Gonzales, Guadagno, Rendine, Bentos, Manco.