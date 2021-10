L’Orta Nova a Bisceglie a caccia di conferme. Il tecnico Palmieri: “Non vogliamo snaturare il nostro modo di intendere il calcio”

Due vittorie consecutive hanno galvanizzato l’ambiente in casa Orta Nova, che nel sesto turno del campionato di Eccellenza affronta al "Di Liddo" di Bisceglie l’Unione Calcio. La gara rappresenta un altro snodo importante per la stagione dei biancoazzurri, a caccia di conferme sia in chiave risultati, sia per la qualità del gioco espresso. “Affrontiamo una squadra esperta e di qualità ma non vogliamo snaturare il nostro modo di giocare – il commento del tecnico Costanzo Palmieri – vogliamo continuare a giocare e ad essere propositivi, per non snaturare il nostro modo di intendere il calcio“.

I biancoazzurri hanno dimostrato nelle ultime uscite di essere cresciuti, e di aver assimilato i concetti del tecnico foggiano. Di fronte una formazione capace di sbancare domenica scorsa il campo del blasonato Corato, ma ancora a caccia della prima vittoria tra le mura casalinghe. In casa Orta Nova nelle ultime ore si è registrato l’arrivo del centrocampista portoghese classe 1994 Pedro Mateus, centimetri e qualità per un calciatore cresciuto tra Porto e Rio Ave, e che nel campionato di Serie C portoghese ha maturato diverse esperienze. Per la gara di Bisceglie è stato designato il fischietto barlettano Pietro Dicorato, assistenti Stefano Sibilio e Alberto Barile, entrambi appartenenti alla sezione di Brindisi. Fischio d’inizio fissato alle 15:30.

Questi i convocati da mister Costanzo Palmieri per il Team Orta Nova: Capossele, Miranda Pocai, Barbuti, Bruno, Dililo, Fanelli, Lamacchia, Lovasto, Cormio, Del Fuoco, Di Dedda, Mateus, Nunziante, Roberto, Valenti, Ventura, Garcia, Guadagno, Lomuscio, Bentos, Lombardi.