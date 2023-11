Un fascio di rose bianche per Angelica: allo Zac, l'omaggio del Foggia per "l'angelo più bello"

Un fascio di rose bianche per Angelica. Il popolo rossonero si è fermato per ricordare la piccola foggiana deceduta pochi giorni fa in un terribile incidente stradale.

Ieri sera, allo Zaccheria, prima del fischio d'inizio della partita Foggia - Sorrento, il capitano rossonero Garattoni ha posato un fascio di rose bianche ai piedi di uno striscione posto sotto la gradinata, che recitava: "Rip Angelica, sei l'angelo più bello". Un momento di forte commozione, che segue il sentimento che ha colpito tutta la città.

Angelica Di Padova aveva 10 anni e frequentava la scuola elementare 'Leopardi' di Foggia. La piccola è deceduta domenica 29 ottobre, in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto sulla Sp 230 che collega Spinazzola a Gravina di Puglia. Nel tragico sinistro erano rimasti feriti anche i suoi genitori e la sorellina più grande di lei di un anno. All'arrivo dei soccorsi, purtroppo, per Angelica non c'era più nulla da fare.