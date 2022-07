Calcio Foggia, riecco Kragl: il tedesco ha raggiunto il ritiro a Camporosso

Serie C

Serie C

Per il lieto fine (ovvero la firma del contratto) bisognerà attendere ancora. Ma, intanto, Oliver Kragl ha raggiunto il ritiro di Camporosso dove da due giorni il Foggia sta svolgendo la preparazione precampionato agli ordini di mister Boscaglia.

Un colpo di scena vero e proprio, alla luce di quanto accaduto nelle scorse ore. Il tedesco, dopo la sua sortita nel capoluogo dauno di una settimana fa, sembrava a un passo dal ritorno in rossonero. Poi, la frenata sulla trattativa, complice anche l’inserimento del Monopoli, nonché (stando ai rumors) le perplessità del tedesco, più propenso ad aggiungersi al ritiro da giocatore del Foggia con contratto biennale e non come elemento da valutare.

Si spiega, in tal senso, l’assenza iniziale dell’esterno sinistro mancino nel giorno del raduno a Camporosso. A questo punto è immaginabile che, a cambiare gli scenari, sia stato il raggiungimento di un accordo che potrebbe essere formalizzato e annunciato nelle prossime ore. Intanto, da domani, Kragl si allenerà con i suoi nuovi compagni.