Nuovo under per la difesa del Cerignola

L'Audace Cerignola è ancora attivo sul mercato. In attesa di vendicare la cocente sconfitta patita all'esordio in campionato contro il Monterosi, i cerignolani devono sistemare ancora qualcosa nella propria rosa, soprattutto in uscita. Il reparto avanzato, infatti, è quello che conta più elementi, ben 10 (se si considerano attaccanti anche Neglia e Sainz-Maza) ed è di tutta evidenza che il "diesse" Di Toro debba trovare delle soluzioni consone ad alcuni elementi che, per giovane età, rappresentano comunque un investimento per la società gialloblu. Il problema è che il mercato è chiuso, possibilità di mandare calciatori in prestito o trasferirli a titolo definitivo non c'è fino a gennaio e questo vale sia dalla Serie C alla Serie D che tra squadre della stessa Serie C. A meno che non si proceda con le rescissioni. In difesa c'è Christian Basile, classe 2003 (quindi under che può far parte a prescindere della rosa cerignolana) che viene da un brutto infortunio patito a febbraio e che avrebbe sicuramente bisogno di tornare a giocare. In attacco, come detto, ci sono almeno tre esuberi quali Bingo, classe 2001 arrivato dal Legnano in estate con una dote di nove gol messi a segno in 34 giornate; Zak Ruggiero, classe 2001, proveniente dalla Lucchese e Sabino Signorile, classe 2002, arrivato dal Seregno. Gli arrivi degli ex Foggia D'Andrea e Vitali nelle ultime battute di mercato rappresentao un indizio ulteriore del poco o nullo spazio per i tre calciatori sopra citati.

Intanto, ed era in panchina a Pontedera, è arrivato il difensore under classe 2003 Vincenzo Farucci dal Parma con cui, nello scorso campionato Primavera, ha collezionato 18 presenze e un gol.