Foggia Incedit "corsaro" a Spinazzola

Il Foggia Incedit di mister Enrico La Salandra batte di misura 2-1 la Nuova Spinazzola in trasferta. Per i "canarini" a segno Ferrantino e Gonzalez, per i padroni di casa Zingaro. Con questa vittoria i foggiani si portano al terzo posto a 50 punti e superano proprio lo Spinazzola, fermo a quota 48 in compagnia del Bitritto Norba. L'Arboris Belli, seconda forza del torneo di Promozione, dista soli due punti. Una lotta sicuramente avvincente quella per piazzarsi dal secondo al quinto posto di qui alla fine del campionato in cui restano da disputare due gare.