Terzo colpo in entrata per la Nuova Daunia che si assicura le prestazioni di Simone Carella, attaccante classe 2003, tre gol con la casacca del Pietramontecorvino in questa prima parte di stagione disputata in Eccellenza molisana. Cresciuto nelle giovanili del Foggia, nella passata stagione ha giocato nel Lanciano con cui ha messo a segno due gol in Eccellenza abruzzese.