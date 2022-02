Il Cerignola torna a vincere e si regala Strambelli

Bastano due gol di Achik e Malcore, uno per tempo, per liquidare la pratica Nola in trasferta e riconciliarsi con la vittoria dopo due rocamboleschi tre pari di fila contro Fasano e Molfetta. Audace Cerignola primo in classifica a 48 punti, due in più del Bitonto, e la consapevolezza di essere riusciti a scacciare i fantasmi palesatisi nelle ultime due performance in cui, pur conducendo in entrambe le circostanze per 3-1, a fine gara, ci si è ritrovati con un pugno di mosche in mano e un sol punto guadagnato. Col Molfetta stesso film di Fasano: gialloblu avanti grazie alla doppietta di Sirri e al gol di Palazzo, dopo il vantaggio molfettese di Guadalupi. Poi Dubaz e di nuovo Guadalupi che regalano l'insperata impresa ai biancorossi.

Patron Danilo Quarto e il diesse Elio Di Toro, però, non lasciano nulla al caso e regalano a mister Michele Pazienza un pezzo da novanta. Tesserato l’attaccante Nicola Strambelli classe 1988, provienente dall’Arezzo (Serie D girone E), dove ha totalizzato 15 presenze realizzando 9 reti e 6 assist. Nella passata stagione, si è diviso tra Lecco (Serie C) e Molfetta (Serie D), compagine con la quale è risultato vice capocannoniere del girone H con 17 gol (12 assist). Cresciuto nel settore giovanile del Bari, Strambelli esordisce giovanissimo in B collezionando, nelle stagioni 2006/07 e 2007/08, 20 presenze e 1 gol. Dopo aver vestito le maglie di Sorrento (C1), Andria BAT (C2), Taranto (C1) e Noicattaro (C2), torna a giocare nel capoluogo pugliese in serie A dove totalizza 3 presenze. Seguono le belle stagioni vissute con le casacche di Monopoli e Fidelis Andria (dove è protagonista delle rispettive risalite dal campionato di Eccellenza ai professionisti), Matera, Potenza, Reggina e Lecco (Serie C).