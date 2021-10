Nel pantano del "San Sabino" il Torremaggiore pareggia contro il Guardialfiera

L'Atletico Torremaggiore pareggia in casa contro il Guardialfiera per 2-2. Gara giocata su un terreno ai limiti della praticabilità a causa delle abbondanti piogge che stanno colpendo la Capitanata in queste ore. Nonostante ciò, i rossoblu di mister Luigi Acquafresca hanno sfoderato la loro miglior prestazione stagionale fino a questo momento. Alta intensità e tante occasioni da gol per i torremaggioresi. La gara si sblocca nella ripresa ma sono i molisani a portarsi in vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione con De Gregorio. I padroni di casa reagiscono immediatamente tanto da pervenire al pareggio con un colpo di testa di Pettolino che sfutta al meglio un pallone proveniente da corner. L'Atletico continua a rendersi pericoloso in area del Guardialfiera ma sono ancora gli ospiti, al 90', a riportarsi in vantaggio con Paolucci direttamente su calcio di punizione. Nel recupero il Torremaggiore riesce ad agguantare il pari grazie a un pallone che varca la linea di porta su deviazione di un difensore ospite all'esito di una mischia in area su palla proveniente da calcio d'angolo. "Felice per la prestazione, non per il risultato. Ma sicuramente siamo sulla strada giusta dopo un avvio di stagione difficile", commenta a fine gara mister Acquafresca.

Questa la formazione schierata da Luigi Acquafresca, allenatore dell'Atletico Torremaggiore, contro il Guardialfiera: Piergiovanni tra i pali, Canistro, Pettolino, Ferrara e Rubino in difesa, Zorretti, Celeste e Longo a centrocampo, tridente d'attacco formato da Guerriero, Donatacci e Di Pumpo.