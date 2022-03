Piovono multe sul Foggia: altra ammenda di 2mila euro per il club

Serie C Girone C

Anche una giornata all'insegna dei gol e dello spettacolo non risparmia al Foggia l'ennesima multa. Al club rossonero è stata infatti comminata una ammenda di 2mila euro.

La decisione del Giudice Sportivo giunge per "fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai propri sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica". Nello specifico, si fa riferimento all'esplosione di quattro petardi di elevata potenza al 16', al 20' e al 21' del primo tempo.

Per quanto riguarda la squadra, settimo giallo stagionale per Petermann e Sciacca, sesto per Davide Di Pasquale.