Foggia, il centrocampista Odjer sostituisce Marzupio ed entra nella lista dei 24

Il calciatore Moses Odjer torna a disposizione di Mister Cudini. Il centrocampista rossonero, infatti, è rientrato nella lista dei 24 giocatori utilizzabili nel campionato Serie C Now in corso.

Mister Cudini potrà dunque contare sull’esperienza del calciatore ghanese anche per le gare di campionato. Odjer, che completa la lista dei massimo 24 calciatori, prende il posto dell’infortunato Marzupio a cui va l’ennesimo augurio di una pronta guarigione da parte di tutta la società. Il cambio è stato possibile grazie al regolamento di Lega Pro che permette di sostituire dalla lista un calciatore nel girone d’andata e un altro nel girone di ritorno.