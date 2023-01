Addio a Vito Chimenti, il bomber che ha inventato 'la bicicletta': da vice allenatore del Foggia sfiorò la serie B

Il calcio pugliese piange Vito Chimenti, il 'bomber della bicicletta' che nella sua carriera da calciatore ha fatto le fortune di Palermo, Matera e Taranto.

Nato a Bari nel 1953, è deceduto a Pomarico quest'oggi 29 gennaio 2023, prima della gara tra la compagine di casa e il Real Senise, per via di un malore negli spogliatoi che non gli ha lasciato scampo.

Tra i più apprezzati centravanti degli anni Settanta di B e C, vanta anche 77 presenze e 13 reti nella massima serie. Di queste, nove le ha realizzate con la maglia della Pistoiese nell'unica stagione in A della compagine toscana. La prima in assoluto con la casacca del Catanzaro, le ultime tre con l'Avellino.

Ha allenato il Matera, è stato vice di Grassadonia alla Salernitana e nel 2007, dalla ventesima giornata di campionato fino alla finale di ritorno dei playoff di C, è stato il vice di mister Fulvio D'Adderio a Foggia.

Quell'anno i rossoneri sfiorarono la promozione in serie B ai playoff: furono castigati da un gol al Partenio di Rivaldo al minuto 88. La gara terminerà ai supplementari 3 reti a 0 per l'Avellino.

Ora era nello staff del Pomarico, squadra di Eccellenza.