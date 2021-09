Addio a Romano Fogli, storico centrocampista dell'ultimo Bologna scudettato: allenò anche il Foggia

Aveva 83 anni. Era l'ultimo ex giocatore rimasto in vita della squadra che nel 1964 vinse lo spareggio scudetto contro la Grande Inter di Helenio Herrera. Nella stagione 1983/84 sedette sulla panchina dei rossoneri

Il mondo del calcio dà il suo addio a uno dei più grandi calciatori italiani degli anni '60. Si è spento questa mattina Romano Fogli, centrocampista del Bologna, uno dei più amati di sempre, nel quale giocò dal 1957 al 1968. "Prima fonte arretrata del gioco e al contempo uomo di marcatura e appoggio alla regia di Bulgarelli", lo descrive sul proprio sito ufficiale la società emiliana.

Fogli fu tra gli artefici dell'ultimo scudetto vinto dai felsinei, nel 1964 durante lo spareggio contro la grande Inter di Helenio Herrera. Proprio lui sbloccò il match prima del raddoppio di Harald Nielsen. Nel 1968, il passaggio al Milan dove vinse anche una Coppa dei Campioni. Dopo il ritiro, a metà degli anni '70, cominciò la sua carriera da allenatore, partendo come vice nel Bologna, per poi sedersi sulle panchine di Reggiana, Livorno, Barletta, Siena, Montevarchi, Lanerossi Vicenza, Treviso, Siena, Bologna, Baracca Lugo e Fiorentina, dove chiuse la sua esperienza come vice di Giovanni Trapattoni.

Nel 1983 l'esperienza nel Foggia del presidente Antonio Fesce che allora militava nel campionato di serie C. Era il Foggia di Delio Rossi e Antonio Bordon, nonché di un giovanissimo Paolo List.