Addio a Massimo 'Bobo' Gori: giocò nel Foggia con Delio Rossi

Addio a Massimo Gori, l'allenator ed ex attaccante che nella stagione 84/85 aveva vestito la maglia del Foggia allenato da Lamberto Giorgis, Cosimo Nocera e Graziano Landoni, nel girone B del campionato di serie C. Era l'Unione Sportiva Foggia del presidente Antonio Fesce che si piazzò all'ottavo posto in classifica.

In quella stagione fu il miglior marcatore con sei reti. In quella rossa c'era anche Delio Rossi, che poco fa ha firmato con il Foggia di Canonico.

Era cresciuto nelle giovanili della Rimini Calcio ed approdato in prima squadra nel 79/80. Nacque a quei tempi il soprannome 'Bobo' per le sue movenze che ricordavano Roberto Boninsegna. Durante la sua carriera ha vestito le maglie di numerose squadre, giocò anche a Cagliari e a Trani.

Aveva 61 anni, è morto improvvisamente poche ore dopo aver allenato i suoi ragazzi.