Addio a Giorgio Maioli, tra i protagonisti del Foggia di Oronzo Pugliese

Foggia calcio in lutto per la scomparsa di Giorgio Maioli. Uno degli storici protagonisti della squadra di Oronzo Pugliese e don Mimì Rosa Rosa, è morto quest’oggi all’età di 82 anni.

Nacque a Verona il 18 giugno del 1940. Proprio nel club della sua città crebbe calcisticamente e fece il suo esordio tra i professionisti nella stagione 1959/60, prima di passare al Napoli per una stagione e tornare a vestire la maglia gialloblu per altre tre stagioni. Nel 1964 il passaggio al Foggia, appena promosso (per la prima volta nella sua storia) in serie A. C’era anche lui in campo il 31 gennaio del 1965 quando i rossoneri superarono la ‘Grande Inter’ di Helenio Herrera 3-2 allo Zaccheria. Mezzala di qualità, con la maglia rossonera si rivelò uno dei più talentuosii interpreti del ruolo.

Maioli rimase a Foggia per 7 anni, prima di tornare nuovamente a Verona. Lecco e Cardi Chievo furono le ultime due esperienze prima del ritiro nel 1975. Seguiranno due brevi esperienze come allenatore sempre nella società scaligera, che ne ha ricordato la figura sul proprio account Twitter: “Ha onorato questi colori, tra il 1959 e il 1980, come centrocampista, poi come vice allenatore e infine come mister delle giovanili. Il presidente Setti e tutto il Club si stringono attorno alla famiglia.