Morto Gigi Riva, il bomber che portò la Coppa del Mondo 2006 a San Giovanni Rotondo

Gigi Riva, uno degli attaccanti italiani più forti di tutti i tempi, non c'è più. Si è spento nella sua Cagliari, che portò sul tetto d'Italia nel 1970, alla soglia degli ottanta anni. Con la maglia della nazionale collezionò 35 gol in 42 presenze: vinse l'Europeo nel 1968 e sfiorò il titolo mondiale nel '70 in Messico contro il Brasile di Pelè. Con i sardi gonfiò la rete per 164 volte, vestendo la casacca rossoblu 315 volte.

In qualche modo il 'Rombo di tuono', così come era stato ribattezzato, è legato al ricordo di San Pio da Pietrelcina. Infatti, il 30 marzo 2007, come riportano le cronache locali di quei giorni, portò la Coppa del Mondo conquistata dall'Italia di Lippi in Germania nell'estate 2006, prima nel chiostro comunale e poi a Casa Sollievo della Sofferenza.

La decisione di recarsi a San Giovanni Rotondo, secondo l'articolista di un pezzo pubblicato su 'Vitawebtv', fu dovuta all'invito a recarsi con il trofeo nella città di San Pio, rivoltogli da un frate cappuccino, padre Nicola. Gigi Riva rimase sorpreso perché la lettera gli arrivò proprio mentre stava cominciando a leggere un libro che riguardava il frate con le stimmate.