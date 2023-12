Addio a Franco Fasoli, il libero del Foggia che conquistò la serie B nel 1980

Nel giro di pochi giorni il Foggia ha perso due suoi ex calciatori protagonisti di due promozioni in serie B. Pochi giorni prima di Piero Merlo, scomparso nella giornata di ieri, è venuto a mancare Franco Fasoli, aveva 68 anni.

Di ruolo libero, crebbe calcisticamente nel Milan, esordendo in Coppa Italia in un derby contro l'Inter, perso 2-1 il 1° maggio 1974. Nell'ottobre dello stesso anno passo al Clodiasottomarina, in serie C, cui fece seguito un biennio a Monza, con cui conquisto la promozione in serie B nel 1976 e la coppa AngloItaliana. Proprio con la maglia dei brianzoli, Fasoli esordì in serie B. Nella stagione 1977/78 il Milan lo cedette a titolo definitivo al Bari, sempre nella serie cadetta, mettendo a referto 50 presenze in due stagioni.

Nel 1979 restò in Puglia per trasferirsi al Foggia in un affare multiplo che portò a Foggia anche Petruzzelli, Sciannimanico e Tivelli. Il ritorno in serie C durò poco, perché con la maglia rossonera Fasoli conquistò la sua seconda promozione in B. Furono in totale 61 le presenze in campionato con la maglia dei satanelli. Nel 1981 tornò a Monza, in tempo per conquistare la sua terza promozione nella serie cadetta. Dopo un altro biennio, si trasferì a Fano dove chiuse la carriera.