Addio a Francesco Scorsa, giocò nel Foggia negli anni '70

Con le sue 214 presenze è nella top ten dei giocatori con più gare giocate con la maglia dell'Ascoli, squadra con la quale condivise anche una stagione con Carlo Mazzone. Nello stesso giorno in cui il tecnico capitolino è scomparso, se n'è andato anche Francesco Scorsa, ex calciatore ed ex allenatore.

Una malattia lo ha portato via all'età di 76 anni. Nato a Soverato, Scorsa si era stabilito da tempo a Cesena, dove giocò per ben cinque stagioni tra il 1967 e il 1972.

Due anni più tardi - dopo una stagione a Bologna - si trasferì a Foggia, dove totalizzò 11 presenze in serie A, nella stagione che vide i rossoneri poi retrocedere nella serie cadetta. Seguì la lunga esperienza ad Ascoli, prima di chiudere la carriera a Ravenna e iniziare quella di allenatore, che lo vide allenare in serie B e C.