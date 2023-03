Addio a Carlo Mupo: fu tra i fondatori dell'associazione calciatori, esordì con la maglia del Foggia

Carlo Mupo, ex calciatore di Foggia, Bari e Reggina è scomparso oggi all'età di 88 anni. Insieme a Rivera, Mazzola, Bulgarelli e De Sisti, è stato tra i fondatori dell'Associazione Italiana Calciatori e primo segretario dal 1968 al 1972.

Era nato ad Avellino nel 1935, viveva a Roma. Era stato anche ds della società biancoverde. Cominciò la sua carriera con il Foggia in IV Serie nel 1956. La stagione successiva passò al Bari, in cui militò sette stagioni, quattro di Serie A e tre di Serie B, collezionando in tutto 125 presenze, senza nessuna rete.

Nel 1964 andò alla Reggina in Serie C, dove ottenne la promozione in Serie B, la prima nella storia della squadra calabrese. Giocò poi tre stagioni di Serie B con la Reggina, fino al suo ritiro. Vestì la maglia amaranto 84 volte, siglando anche due reti.