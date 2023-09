Addio all'ex Foggia Bernardino Fabbian: con Lodetti conquistò la serie A nel '76

Fu compagno di squadra di Giovanni Lodetti, Bernardino Fabbian, ex centrocampista del Foggia scomparso tre giorni fa a Montebelluna, in provincia di Treviso. Aveva 73 anni.

La sorte ha voluto che Fabbian sia venuto a mancare lo stesso giorno in cui è scomparso Lodetti. Insieme disputarono la stagione 1975/76, che vide i rossoneri conquistare la promozione in serie A. Fabbian, cresciuto nell'Inter, giunse in Capitanata proprio dalla società nerazzurra nel 1973.

Dopo tre stagioni (41 presenze e 1 gol) si trasferì a Novara per poi fare ritorno a Foggia nella stagione 1977/78 che si chiuse con la retrocessione in serie B. La stagione seguente passò all'Abano Terme dove chiuse la carriera all'età di 29 anni.