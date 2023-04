Lutto nel calcio pugliese, addio a Giuseppe Lacarra, ex bomber del Manfredonia

"Temibile avversario, ma bravissimo ragazzo". Così il Foggia Incedit esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Lacarra, giocatore pugliese morto ieri dopo una dura lotta con un male incurabile che non gli ha dato scampo. Aveva solo 36 anni. Lacarra ha indossato diverse maglie di squadre pugliesi, giocando sia tra i professionisti con la Fidelis Andria e il Monopoli, che nei campionati di serie D ed Eccellenza. Tra le varie esperienze, anche quella in Capitanata con la maglia del Manfredonia, che sui canali social ha espresso il suo cordoglio per la prematura dipartita del calciatore. Tra i vari messaggi apparsi sui social, anche quello di Nicola Canonico, che conobbe Lacarra ai tempi della sua esperienza a Bisceglie: "Riposa in pace Pepè", il messaggio dell'attuale presidente del Foggia. Lacarra lascia una compagna e un figlio di cinque anni.