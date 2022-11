Monterosi-Foggia: gara aperta anche ai tifosi rossoneri, ma solo se residenti nel Foggiano e con Fidelity card

Monterosi-Foggia sarà aperta anche ai tifosi ospiti, seppur con alcune limitazioni. È quanto disposto dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nella Determinazione pubblicata quest'oggi. Per l'incontro in programma domenica 27 novembre allo stadio di Viterbo, "caratterizzato da elevati profili di rischio", l'Osservatorio ha suggerito l'adozione in sede di Gos di vendita dei tagliandi ai tifosi rossoneri esclusivamente per il settore ospiti.

Inoltre, potranno acquistare il biglietto i soli residenti nella provincia di Foggia e sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione. Infine, si suggerisce l'impiego di un adeguato numero di steward, nonché il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di filtraggio e prefiltraggio".