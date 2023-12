Stipendi Lega Pro, il Foggia ha il sesto monte ingaggi del girone C: la Juve Stabia capolista spende la metà

Ammonta a quasi 163 milioni di euro il monte ingaggi della Lega Pro. A rivelare i dati sugli stipendi - al mese di ottobre 2023 - delle 60 società della terza serie è la Gazzetta dello sport. I dati si riferiscono all’intero staff, ovvero giocatori, allenatori e dirigenti.

Il dato è stato calcolato prendendo in esame tre voci, la parte fissa, i premi (ovvero i bonus presenti nei singoli contratti) e i diritti di immagine, pratica quest’ultima alla quale solo quattro club hanno fatto ricorso. Nella graduatoria non sono inclusi i dati delle formazioni Under 23 di Atalanta e Juventus, in quanto la spesa rientra nel bilancio delle prime squadre.

Se lo scorso anno fu il Crotone la regina della Lega Pro con un monte ingaggi di oltre 7 milioni, quest’anno è il Benevento a dominare la classifica con una spesa che si avvicina ai 9,7 milioni di euro. Seguono l’Avellino con quasi 9,2 milioni e la Spa che supera di poco i 9 milioni. Curioso come nessuno dei tre club sia attualmente in lotta per i vertici della classifica. Il Benevento, retrocesso lo scorso anno dalla serie cadetta, è solo settimo nel girone C (lo stesso del Foggia); l’Avellino, dopo l’avvio disastroso con Rastelli in panchina e l’ingaggio dell’ex Cerignola Pazienza, è quarto. Vanno decisamente peggio le cose per i ferraresi che sono addirittura quartultimi nel girone B. L’ennesima conferma, semmai ce ne fosse la necessità, del fatto che a spese ingenti non corrispondono automaticamente grandi risultati.

Per trovare nella graduatoria una squadra prima in classifica in uno dei tre gironi, bisogna arrivare al Cesena (attualmente prima nel girone B), che con 6,72 milioni di spesa ha il nono monte ingaggi più alto della categoria.

E il Foggia? Il club rossonero è tra i sei club (con Pescara, Padova, Potenza, Perugia e Rimini) a rientrare nella fascia 3-5 milioni, nonché uno dei quattro in tutta la Lega Pro a erogare parte degli emolumenti attraverso i diritti di immagine (228.920 euro), ai quali si aggiungono 1.947.790 euro di parte fissa e 930.620 euro di bonus, per un totale di 3.107.330 euro. Si tratta del 15esimo monte ingaggi più alto della categoria e il sesto del girone C. Lievemente più staccato l’Audace Cerignola, che tra parte fissa e bonus spende circa 2,4 milioni di euro, il 22esimo monte ingaggi più alto della categoria, il nono del girone.

Sono invece undici i club che spendono meno di un milione. L'Arzignano Valchiamo è la società con il monte ingaggi più basso dell'intera categoria (poco più di 145mila euro).

Se le cifre faraoniche di Benevento, Avellino e Spal non trovano il conforto dei risultati sul campo, ci sono club che spendono molto meno, ma volano in classifica. È l’esempio del Picerno, che con il 44esimo monte ingaggi della categoria, nonché il secondo più basso del girone C, è al terzo posto. O della Torres, seconda nel girone B, con un monte ingaggi di 1,2 milioni. Restando sempre nel girone meridionale, vantano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo monte ingaggi Juve Stabia e Casertana, attualmente prima e seconda in classifica: entrambe le società spendono circa la metà rispetto al Foggia.