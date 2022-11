Intensità e riaggressione, le armi del Foggia per risalire. Gallo: "Non siamo una squadra di palleggio, ma di strappi"

Serie C Girone C

Un altro esame da superare. Il Foggia si prepara alla trasferta di Monopoli per continuare a testare i propri progressi. Il principale obiettivo da perseguire in questo momento, anche perché parlare di classifica a novembre è un po' prematuro: "Non la guardiamo per ora. Non serve. Penso sia più importante essere continui e provare a vincere sempre. Lunedì scorso non ci siamo riusciti, ci riproveremo domani. Adesso cambia poco essere quarti, quinti o sesti. Mi interessa che ci sia continuità di prestazione. Ad aprile la classifica conterà di più e allora sarà importante occupare le posizioni determinanti", spiega mister Gallo.

Effettivamente, la classifica estremamente corta non consente di fare troppi calcoli né voli di fantasia se ci si avvicina alle zone alte. Basta un inciampo per perdere svariate posizioni. Meglio concentrarsi sul lavoro da fare per diventare sempre più squadra. Una squadra che ormai ha delle caratteristiche ben precise che il tecnico ribadisce fermamente, soprattutto quando si parla di dominio del campo attraverso il possesso palla: "Questa squadra il palleggio non ce l'ha, ma ha più strappi. Le caratteristiche della squadra sono ben chiare, se qualcuno non le ha ancora capite è un problema. Con questi giocatori difficilmente si potrà avere un predominio del possesso. Se giochi a cinque e hai esterni di gamba come noi, chiedere il palleggio vorrebbe dire 'ammazzarli'".

Gallo si affida alla logica e al pragmatismo e i risultati gli hanno dato fin qui ragione: "Giocare più con gli strappi che con il palleggio non è un limite. Se ho Frigerio e Di Noia che sono più distruttori che costruttori, li metterei in croce se chiedessi loro il palleggio. Semmai, e su questo dobbiamo migliorare, voglio da loro maggiori inserimenti, perché quando uno dei quinti porta palla non basta riempire l'area con le due punte e il quinto opposto. Il Foggia 2022/23 oggi è una squadra di strappi, non di palleggio".

Per il mister servirà ancora del tempo per poter reggere dal 1' la presenza di più giocatori offensivi a centrocampo: "Secondo me non siamo ancora pronti, poi dipende sempre da tanti altri fattori, come l'avversario, la condizione fisica o il campo. Tutti vorremmo giocare con tanti giocatori offensivi, ma non sta scritto da nessuna parte che con più attaccanti si facciano più gol. A volte, il lavoro della punta lo possono fare le mezzali quando magari vuoi dare meno riferimenti alle difese avversarie".

Chiusura su Odjer, che secondo Gallo non è semplicemente un 'doppione' di Petermann: "Ha delle caratteristiche ben precise, ma può fare sia il play che la mezzala. Io poi faccio delle scelte in base alla mia visione. Moses può fare la mezzala anche se non lo pensava. Di sicuro, è l'unico che può giocare in un centrocampo a due, nessun altro dei centrocampisti lo può fare".