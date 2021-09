San Marco: capitan Augelli suona la carica: "Mola una corazzata ma crediamo nella nostra forza"

"Il Mola è una corazzata che farà certamente un campionato da protagonista. Noi siamo in emergenza, ma abbiamo già dimostrato a Barletta di potercela giocare contro chiunque. Ora stiamo molto meglio fisicamente rispetto a quindici giorni fa e faremo la nostra gara con l'obiettivo di fare punti. Io ci credo". Capitan Paolo Augelli suona la carica per il San Marco chiamato ad affrontare alle 15:30 a Capurso il Città di Mola. Un avversario decisamente ostico, attrezzato come Barletta e Corato per vincere il campionato. Una squadra che, però, non conosce finora mezze misure: battuto l'Unione Calcio Bisceglie per 6-1 in trasferta alla prima di campionato, reduce da una pesante cinquina rimediata domenica scorsa in casa contro il Barletta. Spetterà agli azzurrogranata di mister Marcello Iannacone, che attende rinforzi, mettere in difficoltà gli avversari quest'oggi.