Prima sconfitta per mister Cinque. Il suo Manfredonia perde a Mola

Finisce 3-0 per il Città di Mola il match contro il Manfredonia di mister Franco Cinque, alla sua prima battuta d’arresto da quando siede sulla panchina dei sipontini. Partita mai messa in discussione e dominata dai padroni di casa che partono subito bene dettando i tempi e tenendo il pallino del gioco. Ottime trame offensive che impegnano notevolmente la difesa ospite che nulla può per contrastare il dominio dei padroni di casa. La squadra di mister Castelletti trova il gol del vantaggio con Lopez, lesto a concretizzare in rete una azione offensiva dettata da Falconieri. Sempre Lopez, poi, si invola superando in slalom tre giocatori del Manfredonia che non possono far altro che atterrarlo in area di rigore. L’arbitro decreta il penalty e dal dischetto Falconieri realizza con un tiro che spiazza il portiere. Dopo diverse occasioni e parate del portiere ospite, Raia realizza di testa su cross di Tedone. Con questa vittoria i molesi agguantano il terzo posto in classifica in condominio con il San Severo, bloccato in casa dall’U.C.Bisceglie, a 22 punti.