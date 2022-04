Mino Raiola lotta ancora: non è morto il procuratore partito da Foggia

Mino Raiola è in gravi condizioni, ma è ancora vivo. Il dott. Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano, ha smentito le notizie diffuse da alcune agenzie di stampa sulla morte del noto procuratore che portò a Foggia Bryan Roy.

"Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo", ha commentato all'Ansa.

Una ulteriore smentita è giunta sull'account Twitter dello stesso agente: "Stato di salute attuale, per chi se lo chiede: incazzato. Per la seconda volta in quattro mesi mi uccidono".

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.