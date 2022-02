Verso Messina-Foggia, i precedenti tra le due squadre

Per sette volte nella sua storia il Foggia è riuscito ad espugnare Messina. Una volta a tavolino e in cinque occasioni su 6 negli ultimi trent’anni. Ultima sortita foggiana in riva allo Stresso nella stagione 2016/2017 in Serie C, quando i rossoneri di Stroppa si imposero di misura grazie a una doppietta di Mazzeo intermezzata da Pozzebon. In precedenza, vittorie daune nella stagione 2014/2015 in Serie C grazie a D’Allocco per la squadra di De Zerbi e nella stagione precedente, ultima della Seconda Divisione (ex C2), con un tris calato da Giglio, Licata e Zizzari per gli uomini di Padalino.

Mister Zeman ha già affrontato e battuto due volte il Messina a domicilio. E lo ha fatto proprio nelle due stagioni successive alla sua esperienza messinese in Serie B edizione 88/89 (con Totò Schillaci e i futuri rossoneri Grandini, Picasso e Mandelli a disposizione, tra i vari). Nell’89/90 ci pensò Signori con una doppietta, in quella successiva, del trionfo in cadetteria, Baiano e Rambaudi i marcatori, a completamento ideale del tridente delle meraviglie. In realtà, con le due vittorie ottenute all’andata e in Coppa Italia di Serie C, il boemo può vantare ben quattro successi sui siciliani sulla panchina dei rossoneri. All’andata finì 3-1 per il Foggia con reti di Martino, Merkaj e Rocca che rintuzzarono l’iniziale vantaggio giallorosso di Vukusic. Dodici giorni dopo, in Coppa, Di Grazia e Curcio su rigore regalarono la qualificazione ai foggiani, poi estromessi dalla competizione nel turno successivo dagli andriesi.

Ultima vittoria del Messina contro il Foggia al “Celeste” nella stagione 2015/2016 con un rincorrersi tra le due formazioni in campo fino al 3-2 finale. Meglio Messina che Foggia negli anni Ottanta in Serie C e negli anni Sessanta in Serie B. Nell’unico precedente tra le due squadre in Serie A, nella stagione 64/65, risultato finale “a occhiali”.

Di seguito l’elenco completo dei precedenti tra Messina e Foggia nella città siciliana

2016/2017 – Serie C – Messina-Foggia 1-2 (Mazzeo (Fg), Pozzebon (Me), Mazzeo (Fg)

2015/2016 – Serie C – Messina-Foggia 3-2 (Filip (Me); Iemmello (Fg); Martinelli (Me); Arcidiacono (Fg); Fornito (Me)

2014/2015 – Serie C – Messina-Foggia 0-1 (D’Allocco)

2013/2014 – Seconda Divisione – Messina-Foggia 0-3 (Giglio, Licata, Zizzari)

1999/2000 – Serie C2 – Messina-Foggia 0-0

1998/1999 – Coppa Italia C – Messina-Foggia 3-1 (De Feudis (Fg); Pannitteri x2, Catalano (Me)

1990/1991 – Serie B – Messina-Foggia 0-2 (Baiano, Rambaudi)

1989/1990 – Serie B – Messina-Foggia 0-2 (Signori x2)

1985/1986 – Serie C1 – Messina-Foggia 2-0 (Schillaci, rig.Catalano)

1984/1985 – Serie C1 – Messina-Foggia 3-0 (Diodicibus, aut.Stimpfl, Caccia)

1983/1984 – Serie C1 – Messina-Foggia 0-0

1967/1968 – Serie B – Messina-Foggia 1-0 (rig.Pesce)

1964/1965 – Serie A – Messina-Foggia 0-0

1962/1963 – Serie B – Messina-Foggia 2-2 (aut.Gambino, Brambilla (Me); Oltramari, Nocera (Fg)

1960/1961 – Serie B – Messina-Foggia 1-0 (Bredesen)

1949/1950 – Serie C – Messina-Foggia 3-1 (Marchetto x2 (Me); Sbardellini (Fg); Bertolin (Me)

1948/1949 – Serie C – Messina-Foggia 1-3 (Diotalevi x2 (Fg); Foscolo (Me); Pultrone (Fg)

1939/1940 – Serie C – Messina-Foggia 0-2 a tavolino

1935/1936 – Serie B – Messina-Foggia 4-1 (Gardini, Lumia (Me); Torti (Fg); Gardini x2 (Me)

1929/1930 – Prima Divisione – Messina-Foggia 1-0 (Fidomanzo)