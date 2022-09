Mercato chiuso, anzi no. Altri due colpi per il Lucera

Altri due colpi per il Lucera di mister Costanzo Palmieri che potrà contare sugli ex sipontini Vincenzo Manna in difesa e Simone Di Canio a centrocampo. Il primo, classe 2002, proviene da 22 presenze nell'ultimo torneo di Eccellenza pugliese con il Manfredonia. In precedenza altre dieci apparizioni in due stagioni con l'Orta Nova, sempre in Eccellenza Puglia. Il secondo, classe 2003, ha collezionato otto presenze nella seconda parte della passata stagione con i manfredoniani, dopo essere arrivato dal Foggia con cui è cresciuto calcisticamente. Per lui esperienze anche nei settori giovanili del San Salvo e della Viterbese.

Visita del Sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, a staff e squadra a poche ore dall'esordio stagionale di Coppa Italia contro il Real San Giovanni in programma domani alle 15:30 al "Massa" della cittadina garganica. Una occasione utile anche per parlare con al dirigenza biancoceleste dei lavori in corso al Comunale e del rifacimento del manto erboso, previsto per il prossimo anno.