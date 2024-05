Max Cocomazzi, il mister foggiano alla guida della Nazionale Svizzera di Futsal

Guiderà l'under 20 della Svizzera di futsal Amf (Asociación Mundial de Futsal), disciplina che ha più di un punto di contatto con il più tradizionale e sdoganato calcio a 11, se è vero che grandissimi campioni del calibro di Ronaldinho, Iniesta, Xavi, Neymar, hanno mosso i primi passi nel calcio a 5 prima di diventare degli autorevoli rappresentati del football degli ultimi 25 anni.

Da alcune settimane, a Max Cocomazzi è stato affidato l'incarico di allenare la formazione under 20 elvetica, con la possibilità in futuro di dirigere anche i ragazzi della prima squadra. Intanto, si occuperà dei più giovani e c'è già un obiettivo fissato: il mondiale di categoria in programma il prossimo novembre in Catalogna. Max Cocomazzi vive a Luino, comune del Varesotto sul Lago Maggiore, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. Ma le sue origini si spingono molti chilometri più a sud, a Foggia per la precisione. Da lì, quando mister Cocomazzi aveva poco più di un anno, la famiglia si trasferì al nord della Lombardia. Tuttavia, il legame con Foggia non si è mai interrotto: "Gran parte dei miei parenti vivono lì, trascorrevo tutte le estati dai nonni che vivevano a Corso Roma", racconta. Come tanti bambini di un'epoca piuttosto distante, trascorreva i pomeriggi a giocare a calcio in strada, dove - nella migliore delle ipotesi - le serrande dei box fungevano da porta. Oppure, quando c'era la possibilità, le si disegnavano sui muri: "Una porta fu disegnata da mio padre, e giocavo lì mentre mio nonno mi seguiva dal balcone di casa".

Le partite in strada sono state il prodromo di una passione presto consolidatasi nella non molto distante viale Ofanto, dove sorge il tempio del Foggia calcio: "Le mie prime partite di calcio le ho seguite lì, mi sono innamorato del calcio guardando il Foggia di Zeman".

Gli anni successivi lo hanno visto impegnato prima come calciatore, in Italia e in Svizzera, poi come allenatore. Il suo percorso ha preso il via 25 anni fa con la squadra dell'oratorio di Luino. Dopo un periodo lontano dai campi di calcio, il riavvicinamento una decina di anni fa. Cocomazzi ha ripreso dai più piccoli occupandosi dei settori giovanili di diversi club di serie A e serie B svizzera. Tante esperienze fino a quella di match analyst di Beppe Sannino (ex tecnico di Palermo e Siena) con il quale, la scorsa stagione, ha ottenuto la promozione in terza serie con l'Fc Paradiso.

"Dopo la vittoria del campionato ho deciso di guardarmi in giro, aspettare l'offerta giusta. Il fatto di parlare il tedesco e di avere esperienze anche nel Futsal sono state determinanti perché mi venisse proposto questo incarico", racconta ancora. Gli impegni sul campo hanno ridotto le 'sortite' in Capitanata, non l'amore per la terra di origine, dove sogna comunque di tornare anche per lavorarci: "Alcuni anni fa ci furono dei contatti con il Foggia, poi non se ne fece più nulla. Ma non mi dispiacerebbe lavorare nella città dove sono nato". Ma ora il pensiero è rivolto ai talenti svizzeri: "Quella del futsal è una disciplina di stampo sudamericano, ma sta prendendo sempre più piede anche in Europa, perché consente ai calciatori di calcio a 11 di affinare la tecnica, sviluppare le doti nell'uno contro uno, negli spazi stretti. Nella mia squadra la gente di qualità non manca, poi c'è chi resta a praticare il futsal e chi invece tenta la strada del calcio a 11".