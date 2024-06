Massimo Brambilla è ufficialmente l'allenatore del Foggia

Questo pomeriggio il Calcio Foggia 1920 ha ufficializzato di aver raggiunto l'accordo con il nuovo allenatore della prima squadra Massimo Brambilla: il tecnico si legherà al club rossonero a partire dal 1° luglio fino al 30 giugno 2025.

Nato il 4 marzo del 1973 a Vimercate, è stato un calciatore professionista di serie A e B, vestendo le maglie di Monza, Torino, Cagliari, Bologna e Parma. In una nota del Calcio Foggia 1920 si legge che con oltre 400 presenze tra i professionisti, Brambilla ha portato la sua grinta e competenza anche nel mondo degli allenatori.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, il tecnico brianzolo ha iniziato la sua carriera da allenatore nelle giovanili dell’Atalanta, dove ha dimostrato il suo talento nella crescita e nella formazione dei giovani calciatori. Successivamente, ha guidato la squadra Primavera del club bergamasco, ottenendo risultati eccellenti e contribuendo alla valorizzazione di numerosi talenti.

Nell’ultimo biennio Mister Brambilla ha guidato con ottimi risultati la Juventus NextGen, conquistando la finale di Coppa Italia Serie C nella stagione 2022/23, proprio ai danni dei rossoneri, mentre in quella appena trascorsa ha ceduto il passo nei quarti di finale playoff alla poi vincente Carrarese.

La dirigenza del Calcio Foggia è convinta che l’esperienza e la visione tattica di Massimo Brambilla saranno fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi della squadra nella prossima stagione. “Accetto con entusiasmo questa nuova sfida professionale e sono onorato di poter allenare una squadra storica come il Foggia. Comprendo appieno l’importanza di essere arrivato in una piazza così importante e sono fiducioso che, attraverso il lavoro, tutti insieme ci toglieremo grandi soddisfazioni” le prime parole del mister rossonero.