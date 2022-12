Marocco mondiale, è festa grande per i 3500 residenti nel Foggiano: prima volta di una squadra africana in semifinale

Oltre 3mila marocchini residenti in provincia di Foggia, hanno festeggiato la vittoria ai quarti di finale del campionato del mondo in Qatar e lo storico accesso in semifinale contro la Francia. Non era mai accaduto che una nazionale africana raggiungesse le semifinali, ce l'ha fatta il Marocco del centravanti del Bari Cheddira, che salterà la semifinale dopo l'espulsione per doppia ammonizione contro il Portogallo. Non sono mancati i caroselli nei comuni della provincia di Foggia e soprattutto nel capoluogo dauno: dal quartier generale di via Podgora a piazza Cavour, è stata una esplosione di gioia e colori.

Secondo l'ultimo censimento permanente della popolazione, al 1 gennaio 2021, in Italia ci sono 428.947 cittadini originari del Marocco, l'8,9% del totale degli stranieri. E' la prima nazione africana per numero di abitanti, seconda in assoluto dopo la Romania (1.076.412 pari al 20,81%).

In Puglia i marocchini sono 10.563, rappresentano il 7,86% della rappresentanza straniera. La terza dopo Romania e Albania.

In provincia di Foggia la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 35,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco con 3.318 residenti pari al 10,9% e dall'Albania con il 7,7%.

A Foggia abitano 674 marocchini, a San Nicandro Garganico ci sono 273 residenti originari del Marocco, 270 a Zapponeta, 259 a Orta Nova, a Torremaggiore 237 e 222 a Carapelle. E ancora, ce ne sono 140 a San Severo, 136 a Stornara, 135 a Lesina e 120 a Lucera. Novantatrè sia ad Apricena che a Manfredonia, 86 a Poggio Imperiale, 66 a Mattinata, 60 a Cerignola, 41 a Ischitella, 37 a Carpino, 33 a San Giovanni Rotondo, 24 a San Paolo di Civitate, 19 a Vico del Gargano, 17 ad Accadia, 16 a Candela, 13 ad Ascoli Satriano, 12 a Stornarella, 11 a Vieste e 11 a Deliceto. Chiudono la classifica Ordona con nove abitanti del Marocco, 7 a San Marco in Lamis, sei a Chieuti e a Troia, altrettanti a Rodi Garganico e Orsara di Puglia, cinque a Bovino, quattro a Serracapriola, tre a Peschici e Pietramontecorvino, due a Monte Sant'Angelo.