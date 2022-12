I soci incontrano (da remoto) i mandatari del gruppo interessato al Foggia: "Fissate regole per poter procedere con la due diligence"

Quella di oggi non è stata solo la giornata in cui Nicola Canonico ha smentito ogni voce circa un suo potenziale disimpegno, ma anche quella del primo incontro conoscitivo tra i rappresentanti del gruppo interessato all’acquisizione del Foggia e gli attuali soci. L’incontro, avvenuto da remoto, ha visto come protagonisti l’avvocato De Filippo e il dottor Perretta, i mandatari del gruppo industriale, oltre a Silvestro Carbotti (in qualità di rappresentante della Corporate) con l’assistenza di un legale in rappresentanza di Maria Assunta Pintus e Davide Pelusi.

“L’incontro è avvenuto in un clima cordiale – fanno sapere i mandatari – e ha permesso ai partecipanti di fissare alcune regole necessarie per poter dare inizio alle operazioni preliminari alla full due diligence richiesta per conto del Gruppo Industriale Europeo”. “Le parti – conclude la nota – hanno manifestato l’intenzione di aggiornarsi a breve, mediante consultazione scritta ovvero consultazione telematica”.