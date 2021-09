Al Manfredonia basta un tempo per regolare il Trani con un secco 3-0

In attesa di poter “riabbracciare” il Miramare, il Manfredonia di mister Celestino Ricucci riscatta a Monte Sant'Angelo la sconfitta patita domenica scorsa contro l’Atletico Vieste battendo con un secco 3-0 la Vigor Trani all’esordio in campionato di Eccellenza pugliese. Pratica liquidata nel primo tempo grazie alle reti messe a segno dal centrocampista classe 2000 Matteo Eletto, dall’attaccante classe 2000 Matteo Ingredda e dal centrocampista classe 2003 Nicola Salvemini. Domenica prossima derby di rilievo al “Ricciardelli” di San Severo contro i giallogranata reduci dall’impresa di San Ferdinando contro l’Orta Nova battuto per 3-2 in nove uomini dalla fine del primo tempo. Prima, però, bisognerà affrontare il Vieste nella gara di ritorno di Coppa Italia di categoria giovedì 16 settembre alle 15:30.

Manfredonia: Sarri, Manna, Armiento, Colangione, Cicerelli, Monopoli, Partipilo, Stoppiello, Eletto, Salvemini, Ingredda. In panchina: Mascolo, Persichella, Mastropasqua, D’Amico, Roberti, Mastrogiacomo, Prota, Roberto, Sementino. Allenatore: Celestino Ricucci

Vigor Trani: Orizzonte, Del Carne, De Santis, Colella, Piergiovanni, Somma, Torrevoli, Schirizzi, Armenise, Mazzilli, Musa. In panchina: Viterbo, Conte, Ricci, Rizzi Capodiferro, Armenise, Serino, Antonicelli. Allenatore: Raffaele Loconsole