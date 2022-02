Il Manfredonia batte il San Severo al "Miramare" nel recupero del derby

Il Manfredonia vince al "Miramare" contro il San Severo nel derby di recupero della gara non disputatasi prima di Natale a causa di un caso Covid nel gruppo squadra giallogranata e valevole per la quindicesima giornata di campionato. Ci pensa capitan Trotta con un gol per tempo a liquidare la pratica sanseverese e a rilanciare i sipontini in classifica. I biancocelesti salgono a quota 28, il San Severo resta a quota 29 e segna una battuta d'arresto dopo le due belle vittorie contro il Mola in trasferta e domenica scorsa nel derby casalingo contro il San Marco.