Manfredonia, lettera aperta ai tifosi del presidente Gianni Rotice su questione stadio

Domenica il Manfredonia giocherà in casa contro il Borgorosso Molfetta la terza gara di campionato d'Eccellenza. In una "casa provvisioria", quella del campo sportivo di Monte Sant'Angelo che però rischia di esserla ancora per molto tempo. Il "Miramare" attende l'inizio dei lavori di ristrutturazione e adeguamento ma, come denuncia il preidente dei sipontini Gianni Rotice in una lettera aperta apparsa qualche ora fa sulla fanpage Facebook dei "delifini", ci sono ostacoli e ritardi che ne impediscono la realizzazione.

Riportiamo integralmente la lettera aperta del presidente del Manfredonia Calcio, Gianni Rotice. Restiamo a disposizione per repliche e chiarimenti in merito da parte dell'Amministrazione comunale del centro sipontino.

"Carissimi tifosi, questo messaggio per chiarire, alla città e a chi ha davvero a cuore il Manfredonia Calcio, alcuni passaggi. Sono qui con voi oggi a denunciare la nostra impossibilità di iniziare i lavori di ristrutturazione e adeguamento dello Stadio Comunale “Miramare” in assenza, ad oggi, del contratto di concessione da sottoscrivere con l'Amministrazione comunale di Manfredonia. Dunque siamo a settembre e, dopo più di 5 mesi dalla proposta di aggiudicazione della concessione, per motivi che non comprendiamo, non siamo ancora ufficialmente “concessionari” ma siamo solamente aggiudicatari provvisori, nonostante ci era stato promesso, da parte della Amministrazione comunale, di concludere l’iter burocratico di perfezionamento dell’aggiudicazione e relativa sottoscrizione del contratto di concessione entro maggio 2021. Questo ultimo passaggio amministrativo avrebbe permesso a questa società di poter chiedere in primis in maniera ufficiale i pareri sul progetto, oggi già predisposto, agli enti preposti e successivamente, a pareri acquisiti in quanto propedeutici alla realizzazione dei lavori, poter dare avvio definitivamente ai lavori. Anche noi, come voi, ci sentiamo ostaggi di un “non atto a procedere” alla realizzazione dei lavori, e desiderosi di vedere la prima squadra avvolta dal calore e dal sostegno di voi tifosi. Oltre a ciò la società sta subendo costi aggiuntivi per far disputare gli incontri fuori sede presso lo stadio comunale di Monte Sant’Angelo. Ad oggi tutte le attività e procedure (rilievi, definizione progetto, scelta dei materiali, interlocuzioni con gli enti preposti al rilascio delle diverse autorizzazioni, ecc.) finalizzate a dare inizio ai lavori sono comunque già avviate, anche se non in maniera ufficiale, in quanto, la mancata sottoscrizione del contratto di concessione non ci consente di avere un titolo idoneo alla richiesta dei pareri e/o autorizzazioni perché sprovvisti dell’unico documento ufficiale che ci dà la piena titolarità a poter chiedere direttamente detti pareri, necessari prima dell’inizio dei lavori. Per quanto riguarda la scuola calcio, quest’anno abbiamo numeri importanti di iscritti, forse più di ogni altra società sportiva in città, soddisfazione da parte dei genitori per lo svolgimento delle attività e per la scelta di mister preparati e con esperienza, gioia dei bambini che possono indossare la maglia biancoceleste e giocare nello stadio comunale – cuore pulsante della città. Manfredonia e il Manfredonia hanno un sogno, il nostro sogno di vivere il Calcio (con la C maiuscola) con voi Tifosi ( con la T maiuscola). Forza Manfredonia!"