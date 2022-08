Manfredonia inarrestabile con altri cinque nuovi arrivi

Prosegue intensamente la campagna rafforzamenti del Manfredonia di mister Pasquale De Candia. Negli ultimi giorni sono stati ufficializzati altri cinque volti nuovi. Ed è Rocco D'Aiello, indubbiamente, il "colpaccio" di turno. Difensore classe 1986, arriva dal Corato con cui ha giocato le ultime due stagioni di Eccellenza pugliese. Nell'ultimo torneo 17 apparizioni e due gol con i neroverdi. Cresciuto nel Palermo, nella sua lunga carriera ha giocato in tutte le categorie dalla Serie B all'Eccellenza con le maglie di Olbia, Gela, Torino, Triestina, AlbinoLeffe, Trapani, Messina, Matera, Gubbio, Foligno, Bisceglie, Taranto, Como e Casarano.

In difesa arriva anche l'ex San Severo Andrea Lobosco, classe 1996, reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza lucana con il Matera (assieme al suo compagno di reparto Luigi Dinielli, arrivato anche lui in riva al Golfo) con cui ha messo a segno quattro gol in 14 apparizioni. In carriera ha inoltre vestito le casacche di Vigor Perconti, Viareggio, Monopoli e Fidelis Andria accumulando esperienza tra Serie C, Serie D ed Eccellenza.

Dal Real Siti, dopo Luzzi, arrivano due under a centrocampo, entrambi classe 2003. Si tratta di Nicola Panelli, 15 presenze e tre gol nell'ultima stagione (alle quali aggiungere altre 17 complessive e tre reti nelle due precedenti), e di Ayman Achik, cinque apparizioni e una rete nell'ultimo torneo di Eccellenza pugliese.

Infine, dal settore giovanile della Fidelis Andria, è stato prelevato l'attaccante classe 2003 Daniele Lattanzio.

Intanto prosegue la preparazione precampionato a San Giovanni Rotondo. In attesa dell'amichevole di lusso contro il Foggia al campo Figc del capoluogo dauno prevista per mercoledì, i biancocelesti hanno battuto 12-0 in allenamento congiunto il Real Sangiovanni, fresco di ammissione in Promozione pugliese a completamento dei ranghi. Sconfitta per 2-0, invece, rimediata a Toritto nella prima amichevole stagionale contro il Team Altamura, squadra di Serie D.