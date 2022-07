Manfredonia, il nuovo presidente è Giuseppe Di Benedetto. Angelo Vitulano direttore generale

Il Manfredonia ha ufficialmente un nuovo presidente. Giuseppe Di Benedetto, ex patron del Trinitapoli, prende ufficialmente il timone della società sipontina. “Un ulteriore riconoscimento che mi rende felice e orgoglioso del mio ingresso in questa società e allo stesso tempo un ulteriore impegno, per una piazza unica per calore e passione, con tante potenzialità, che potrà crescere ancora in maniera esponenziale in campo e fuori”, ha dichiarato il neo presidente. Designato anche il direttore generale per la prossima stagione. Si tratta di Angelo Vitulano, giovane imprenditore sipontino con un grande amore per la maglia biancoceleste e con una lunga storia nel settore giovanile. Obiettivo dichiarato per i biancocelesti la conquista della Serie D, magari senza passare attraverso la lotteria dei play-off, ripristinati per il prossimo torneo di Eccellenza. Ora, però, è tempo di passare rapidamente alla individuazione dell'allenatore, che potrebbe comuque essere Franco Cinque o il viestano Massimiliano Oliveri, reduce dall'esperienza al Corato, e alla costruzione della squadra. Anche perché, al momento, il San Severo ha già piazzato quattro colpi di mercato importanti e si candida a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo girone A di Eccellenza pugliese.