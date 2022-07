Manfredonia, il nuovo allenatore è Pasquale De Candia

Che il Manfredonia avesse ambizioni di vertice nel prossimo campionato di Eccellenza pugliese era un dato assodato nelle ultime settimane. Con l'avvento di patron Di Benedetto i sipontini si apprestano a recitare un ruolo da protagonisti nel prossimo torneo. E non poteva che essere top il nome del nuovo allenatore che prende il posto di Franco Cinque, comunque reduce da un'ottima annata in riva al Golfo.

Pasquale De Candia guiderà i biancocelesti nella prossima stagione. Arriva dal Nardò, in Serie D, e da una carriera che, nelle ultime stagioni, lo ha visto cimentarsi sulle panchine di Bitonto, Team Altamura, Gravina e, soprattutto, Casarano, squadra con cui centrò il "triplete" nel 2019 con la vittoria del campionato di Eccellenza Puglia e la conquista della Coppa Italia di categoria e di quella Dilettanti. Allievo di Nicola Ragno, altro allenatore vincente in Serie D, ha saputo conquistarsi nelle ultime stagioni un ruolo di primo piano smettendo i panni di allenatore in seconda.