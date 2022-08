Manfredonia grandi firme. Altri tre colpi top

Manfredonia rullo compressore della sessione estiva del calciomercato di Eccellenza pugliese. Ufficiali gli ingaggi di Diego Quitadamo, trequartista dal Trinitapoli, Francesco Potenza, attaccante esterno dal San Marzano e Daniele Fiorentino, centrocampista dal Nardò.

Quitadamo, classe 1994, è una conoscenza di patron Di Benedetto che, nella passata stagione, lo ha avuto in rosa al Trinitapoli dove ha collezionato 19 presenze. In carriera ha giocato con Monte Sant'Angelo, Apricena e San Marco tra Eccellenza e Promozione dimostrandosi anche un buon finalizzatore.

Potenza, attaccante esterno classe 1986, proviene da una stagione in cui ha giocato prima con il Fiuggi, con cui ha giocato otto partire e messo a segno una rete in Serie D, poi con il San Marzano in Eccellenza campana dove ha siglato altri due gol. Per lui un passato in categorie superiori con Ascoli in Serie B e Brindisi, Bitonto, Pro Vasto, Lucchese, L'Aquila, Carpi, Gavorrano, Torres, Pordenone, Lumezzane, Maceratese, Taranto, Gravina, Grumentum e Nardò tra Serie C e Serie D.

Fiorentino, centrocampista classe 1988, arriva dal Nardò con cui ha giocato la seconda parte della scorsa stagione nel girone H di Serie D con cui ha disputato nove gare e segnato una rete. Nella prima parte, invece, ha giocato con il Città di Mola in Eccellenza pugliese con cui è sceso in campo 12 volte. Lunga la sua carriera, partita dalle giovanili del Bari fino alla prima squadra in Serie B con cui ha collezionato nove presenze in due stagioni e un gol. Pro Patria, Venezia, Paganese, Noicattaro, Fidelis Andria, Martina, Bisceglie, Team Altamura, Gravina, Casarano, Bareltta, Bitonto, Fortis Altamura e United Sly le numerose tappe del suo percorso calcistico che abbraccia dalla serie cadetta fino all'Eccellenza. Anche lui, come Turitto, ha vissuto un periodo di squalifica all'esito della sentenza sul caso Picerno-Bitonto che estromise i bitontini dalla promozione in Serie C in favore del Foggia.