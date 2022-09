Manfredonia di misura nel derby contro il Foggia Incedit

Basta un gol di Kevin Gissi al 40' del primo tempo a regalare la vittoria nel derby contro il Foggia Incedit. I sipontini di mister De Candia mettono in cascina altri tre punti e, dopo due giornate, tengono fede ai pronostici della vigilia piazzandosi al comando della classifica di Eccellenza puglliese assieme al Bisceglie e alla "sorpresa" San Marco. Per il Foggia Incedit di mister La Salandra, invece, ancora 0 punti in classifica e, soprattutto, zero gol fatti nei primi 180 minuti di campionato. Un dato che deve far riflettere i "canarini", peraltro orfani di capitan Montemorra che ha rimediato un brutto infortunio domenica scorsa. Non è da escludersi qualche nuovo innesto per rinforzare un organico comunque attrezzato per la categoria e che, nelle ultime battute del calciomercato, si era già impreziosito con gli innesti di Caparro tra i pali dalla Putelona, Palumbo in difesa dallo Sporting Manfredonia e di Egidio in mediana dall'Orta Nova.