Manfredonia, esonerato il "diesse" Fabio Moscelli

"Il Manfredonia Calcio 1932 comunica di aver sollevato dal proprio incarico di Direttore Sportivo il Sig. Fabio Moscelli per insanabili divergenze di vedute con la presidenza. La società ringrazia il Sig. Moscelli per il lavoro finora svolto, augurandogli un in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera professionale".

Poche righe per sancire il benservito al "diesse" scelto in estate da patron Di Benedetto e sicuramente artefice della cavalcata promozione in Serie D assieme a mister De Candia. Una notizia inaspettata nella misura in cui, avendo esperienza anche in Serie D, ci si sarebbe aspettati una riconferma dell'ex attaccante, oggi dirigente. Così non è stato e toccherà ingaggiare un nuovo direttore sportivo per coltivare ambizioni di alta classifica anche per il prossimo campionato di Serie D.