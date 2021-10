Manfredonia e Vieste si rincorrono. Il derby finisce in parità

Un gol di Monopoli e uno di Prota non bastano ai sipontini per uscire vittoriosi dal “Riccardo Spina” di Vieste. Due volte in vantaggio, i biancocelesti subiscono la prima rimonta dei padroni di casa di mister Francesco Sollitto con De Vita e quella del pareggio finale nei minuti di recupero con un calcio di rigore realizzato da Colella. Per il Manfredonia di mister Franco Cinque un altro pareggio dopo quello interno contro il Real Siti in due derby di fila.

Prima occasione della gara al 18’ con Trotta che su punizione chiama agli straordinari il portiere viestano Maine al suo esordio. L’argentino sventa in uscita su Trotta al 21’. Al 25’ squillo dei padroni di casa con Tusiano ma il suo tiro a giro non ha l’effetto decisivo per bucare la porta manfredoniana. Al 27’ ancora Tusiano protagonista quando tenta l’eurogol dalla distanza ma il portiere sipontino Mascolo gli dice di no. Al 34’ capitan Colella coglie la traversa su punizione da posizione decentrata per il Vieste. Al 43’ ancora Tusiano pericoloso ma la sua conclusione si spegne a fil di palo.

Nella ripresa, al 5’ minuto, passa il Manfredonia con Monopoli, appena entrato, che infila in diagonale alle spalle di Maine. Al 28’ il Vieste perviene al pareggio con un colpo di testa di De Vita che sfrutta al meglio una palla proveniente da calcio di punizione. Al 40’ Prota riporta in vantaggio gli ospiti sfruttando un rimpallo favorevole in piena area di rigore. Al 47’ Colella pareggia su calcio di rigore concesso dall’arbitro all’Atletico Vieste per un fallo di mano manfredoniano.