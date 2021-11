Manfredonia-Corato sospesa per nebbia. Urge tornare al "Miramare"

Al 25’ del primo tempo l’arbitro decide che Manfredonia-Corato si sospende e si rinvia a data da destinarsi causa nebbia. Perché nebbia è quella che è calata su Monte Sant’Angelo, sul Gargano, sul campo di gioco dove biancocelesti e neroverdi stavano disputando l’incontro valevole per la nona giornata di campionato. Nebbia come fenomeno meteorologico ma anche segnale inequivocabile che la questione “Miramare” va risolta alla svelta per permettere al Donia di tornare a giocare nella propria città senza più emigrare in un centro sicuramente vicino come lo è Monte, ma sicuramente sovraesposto alle intemperie autunnali e invernali.

In verità, lo scorso 29 ottobre, negli uffici del Comune di Manfredonia, sono state poste le tanto agognate firme sul contratto di concessione del “Miramare” a favore della società sportiva Manfredonia Calcio 1932. Può dunque definirsi concluso l’altalenante iter burocratico di perfezionamento dell’aggiudicazione e relativa sottoscrizione del contratto di concessione, propedeutico all’avvio dei lavori del campo sportivo e alla gestione dello stesso.

All’indomani dell’atto di concessione del campo sportivo della città sipontina, che decreta il possesso ufficiale da parte della società biancoceleste, ha avuto luogo una conferenza stampa per esporre il punto della situazione sullo stato dei lavori del riammodernamento e su quella che è la vita calcistica della prima squadra e dei settori giovanili, sui quali la società sta puntando nella speranza di creare di nuovo quel vivaio che tanto serve non solo a Manfredonia ma a tutto il calcio locale.

“Dopo diciotto mesi dalla nostra offerta e diversi solleciti siamo pronti a partire ufficialmente con il nostro progetto – hanno dichiarato i vertici societari - in virtù del rapporto di trasparenza che abbiamo impostato sin dall’inizio della stagione. Il nostro progetto, ormai partito quattro anni fa, aveva già l’idea di lavorare sul brand Manfredonia Calcio, identità di questo territorio, della nostra città, martoriata dagli eventi legati al commissariamento e alla situazione pandemica”.

“A differenza di chi le cose le dice – hanno proseguito i vertici del sodalizio sipontino - noi le facciamo. Stiamo subendo il sacrificio di giocare in campi neutri e venerdì 29 ottobre, a seguito della firma dell’atto di concessione, abbiamo trasmesso immediatamente la documentazione alla Lega Nazionale Dilettanti per l’autorizzazione. Perché dovete sapere che il “Miramare” è andato sempre in deroga (cinque anni per l’esattezza) e alla fine gli ultimi arrivati ne pagano le conseguenze. Le sollecitazioni fanno parte del nostro quotidiano e da qui quella rivolta alla LND con la richiesta, nell’attesa di tutti ricevere tutti i pareri necessari per l’autorizzazione, di permetterci di concludere almeno il campionato in casa”. “Sul settore giovanile – hanno proseguito i dirigenti - c’è tanto fermento, allenamenti di alto livello e giornate speciali per far crescere il sogno di diventare grandi calciatori. A tal fine lunedì sarà organizzato un allenamento speciale con Emanuele Cicerelli, giovane sipontino, centrocampista del Frosinone ed ex Foggia, e il capitano della prima squadra, Pasquale Trotta. Saranno al fianco dei ragazzi della scuola calcio per un allenamento sicuramente stimolante”.



“Abbiamo avviato questo percorso quattro anni fa sulle ceneri dell’allora Manfredonia Calcio, che aveva vissuto dei momenti turbolenti e in qualche modo la città e la nostra coscienza ci hanno spinto ad intraprendere questa avventura. I risultati e le promozioni ci hanno dato ragione e siamo convinti che non servono solo le promozioni per fare grande una squadra, ma sono gli obiettivi che ci poniamo”, hanno chiosato i dirigenti.

Mister Franco Cinque ha dichiarato: “Non sono tornato al Manfredonia per fare il traghettatore ma per condividere un progetto, che non si crea dall’oggi al domani, ma con unione d’intenti. Abbiamo bisogno di tutti, perché non avere una casa rende tutto più difficile. Da quattromila tifosi nel nostro stadio mi sono ritrovato a Monte Sant’Angelo. Da soli con il solo supporto dei nostri fedelissimi tifosi della Gradinata Est che ringrazio, ma non è semplice. Da qui si può ripartire per fare qualcosa di importante. La mia missione è quella di vincere ancora con il Manfredonia: non sarà ora, non sarà facile ma tutti assieme ci riusciremo”, ha concluso l’allenatore dei “delfini”.

Pragmatico il direttore sportivo Franco Ciuffreda: “Nella chiamata di un mese fa si è parlato di un progetto e per giungere a qualcosa di importante ci vuole del tempo, non si costruisce una casa in un giorno. Noi ci crediamo, sono fiducioso che arriveremo al nostro sogno, arrivare a giocare in Serie D”.