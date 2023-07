Manfredonia: caos Miramare, Di Benedetto se ne va. Serie D a rischio?

L'epilogo era prevedibile. Le scaramucce tra patron Di Benedetto e il sindaco Rotice erano ormai talmente evidenti che praticamente nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla ricomposizione della frattura tra l'imprenditore del settore carburanti e pneumatici e il primo cittadino di Manfredonia. Di Benedetto aveva minacciato di andarsene se l'amministrazione comunale sipontina non avesse risolto una volta per tutte le questioni relative alla completa agibilità (e gestione) del Miramare. Dalla sua, Di Benedetto aveva un campionato di Eccellenza vinto sul campo con una squadra di elementi esperti e di categoria superiore, anche se attempati in non pochi casi, affidati a un mister di sicuro affidamento come De Candia. E, soprattutto, il fatto di non aver mai potuto usufruire dello stadio di Manfredonia né per allenarsi, tantomeno per giocare le partite casalinghe (unica eccezione la semifinale play-off contro il Bisceglie).

Quel che è certo è che la vicenda Miramare non è stata gestita impeccabilmente da una Giunta che, peraltro, è già inciampata su altre questioni da quando è in carica. Adesso il sindaco Rotice deve tirare fuori il "coniglio dal cilindro". Tra pochi giorni scadono i termini per iscriversi in Serie D e sarebbe davvero un peccato se i sipontini non dovessero far parte del prossimo girone H, dopo cinque anni di assenza.

Di Benedetto, intanto, si appresta alla sua quarta nuova avventura calcistica in quattro stagioni. Dopo Audace Barletta, Trinitapoli e Manfredonia, sta per prendere le redini della Fidelis Andria, fresca di retrocessione dalla Serie C. In riva al Golfo, invece, è corsa contro il tempo per non vanificare quanto conquistato nella finalissima play-off di Eccellenza contro il Gallipoli lo scorso maggio. Poi ci sarà da programmare la nuova stagione, scegliere direttore sportivo e allenatore (Di Benedetto aveva puntato su Farina e sicuramente lo sceglierà per guidare la Fidelis) e rifondare una rosa dalla quale, presumibilmente, ci sarà un esodo verso Andria. Una squadra che già ha registrato gli addii di Triggiani, passato al San Marco, e Montrone, passato al Canosa.